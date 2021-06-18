"Другая Россия Лимонова" подала документы на регистрацию партии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Члены незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" подали в Минюст РФ документы для регистрации. Об этом сообщается на сайте партии в пятницу.

Решение подать документы на регистрацию было принято на партийном съезде 25 апреля. Члены "Другой России Э.В. Лимонова" заявили о планах участвовать в выборах в Госдуму в сентябре в качестве зарегистрированной партии.

"Мы решили все необходимые технические вопросы, связанные с подготовкой к регистрации. Теперь партия будет подавать документы в Минюст", – сообщалось на сайте партии.

Съезд тогда прошел в московской гостинице "Измайлово". В нем участвовали представители 46 региональных отделений партии.