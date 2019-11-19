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Более четверти москвичей уже приступили к сортировке мусора

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более четверти москвичей уже начали сортировать мусор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города во вторник.

В ходе опроса на портале "Активный гражданин", 25,46% его участников заявили, что уже сортируют мусор. Ответ "Я планирую это делать после того, как у меня во дворе появится контейнер для вторичного сырья" дали 51,6% респондентов. Пока не решили для себя этот вопрос 15% москвичей, не выразили интереса к теме 3%, затруднились ответить почти 5%.

Также выяснилось, что переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов поддерживают 89,3% москвичей, отметили в пресс-службе столичного мэра. В мэрии также добавили, что упомянутый опрос проходил с 12 октября по 4 ноября, в нем приняли участие 197917 человек.

С 1 января 2020 года в Москве начинается первый этап перехода к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. У жилых домов и на объектах социальной сферы установят синие контейнеры для пластика, стекла, металла, бумаги и картона, и серые - для смешанных, загрязненных органикой отходов. Не попавшие в перечень виды отходов по-прежнему будут собирать в обычных контейнерах.

По данным столичной мэрии на 14 ноября, к раздельному сбору мусора подготовлено более 90% контейнерных площадок города.

"Мусорная реформа" в регионах России началась с января 2019 года. Москва, Петербург и Севастополь получили отсрочку до 1 января 2022 года.

Москва Активный гражданин

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