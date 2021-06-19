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Источник сообщил о гибели горняка при обрушении в шахте в Кузбассе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Выброс метана с последующим обрушением породы произошел на шахте Анжерская Южная в Кузбассе, один человек погиб и один пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На шахте Анжерская Южная в лаве произошел выброс метана с последующим обрушением породы. По предварительным данным, пострадали двое горняков, один из которых погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взрыва и возгорания после обрушения в шахте не произошло.

По его словам, из шахты эвакуируются порядка 140 человек.

Кузбасс Анжерская Южная

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