Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" выросла в 9 раз

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают тушение возгорания в заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области, площадь возгорания увеличилась до 53 гектаров.

Как сообщает пресс-служба заповедника, распространению огня способствует сильный ветер, открытый огонь доходит высотой до 1,5-2 метров.

По данным пресс-службы, тушение пожара усложняется из-за горного рельефа и удаленности от источников воды.

Пожар возник в заповеднике в ночь на четверг, 17 июня, однако место пожара удалось обнаружить только около 06:00 в пятницу. Площадь пожара составляла 6,2 гектара. Чтобы огонь не распространился далее, прокладывались минерализованные полосы.

Прошлым летом в заповеднике уже тушили пожар. Он возник в труднодоступной местности 17 июля, ликвидировать его полностью удалось к 7 августа на площади 120 га. Было возбуждено уголовное дело.