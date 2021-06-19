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Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" выросла в 9 раз

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают тушение возгорания в заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области, площадь возгорания увеличилась до 53 гектаров.

Как сообщает пресс-служба заповедника, распространению огня способствует сильный ветер, открытый огонь доходит высотой до 1,5-2 метров.

По данным пресс-службы, тушение пожара усложняется из-за горного рельефа и удаленности от источников воды.

Пожар возник в заповеднике в ночь на четверг, 17 июня, однако место пожара удалось обнаружить только около 06:00 в пятницу. Площадь пожара составляла 6,2 гектара. Чтобы огонь не распространился далее, прокладывались минерализованные полосы.

Прошлым летом в заповеднике уже тушили пожар. Он возник в труднодоступной местности 17 июля, ликвидировать его полностью удалось к 7 августа на площади 120 га. Было возбуждено уголовное дело.

"Денежкин Камень" - природный заповедник на территории Североуральска. Был создан в 1946 году, но через 15 лет ликвидирован и преобразован в государственное промысловое хозяйство. В августе 1991 года заповедник был воссоздан. Его площадь составляет 80 тыс. га.

"Денежкин Камень" находится в области пересечения ареалов некоторых видов животных и типов экосистем. Благодаря горному ландшафту заповедник имеет разнообразный растительный покров, фауна представлена типичными таежными видами.

Свердловская область Денежкин камень

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