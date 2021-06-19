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Новая охраняемая территория для морских млекопитающих появится на Камчатке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Новая охраняемая территория для морских млекопитающих будет создана на Камчатке - новый проект будет создаваться региональными властями вместе с Кроноцким заповедником.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов во время отчета о работе правительства в Заксобрании объявил, что природная территория создается по согласованию с полпредом Юрием Трутневым, до 1 октября будет подготовлено обоснование в федеральный центр.

Новая особо охраняемая территория будет образована рядом с полуостровом Шипунский. Ее границы будут идти от бухты Бечевинской до устья реки Жупанова шириной до 5 миль и от мыса Кекурный до мыса Пирамидный Авачинского залива шириной до 1 мили.

Камчатка Камчатский край Кроноцкий заповедник

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