Уборка побережья от мусора началась в Южно-Камчатском заказнике

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На побережье Южно-Камчатского заказника стартовала двухнедельная экспедиция, участники которой оценят, классифицируют и уберут мусор, выброшенный Охотским морем, сообщает в среду пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", под управлением которого находится заказник.

Участники экспедиции - специалисты и волонтеры Кроноцкого заповедника, а также приглашенные эксперты.

"Важная задача экспедиции - очистить берег от бытового пластика и обрывков рыболовных сетей, которые регулярно прибивает к заповедному побережью во время штормов и с отливами обратно уносит в море", - говорится в сообщении. Чаще всего от антропогенного мусора страдают морские млекопитающие и птицы, однако известны случаи гибели наземных животных, обитающих на берегу. Сейчас систематизированные данные об уровне, специфике и источниках пластикового загрязнения прибрежных экосистем Южно-Камчатского заказника отсутствуют. Этот пробел восполнят участники полевых работ.

"В ходе экспедиции будут определены участки, где наиболее часто происходят выбросы, подсчитан объем пластика и других отходов, принесенных волнами. Для исследований мусор будет отсортирован по фракциям: пластик, металл, стекло, древесина, картон, резина, текстиль. Также специалисты выявят основные бренды-загрязнители - определят производителей продукции, упаковка которой чаще всего оказывается на берегу. После идентификации и классификации собранного мусора эксперты постараются определить потенциальные источники загрязнения и разработать рекомендации по ликвидации, сокращению и предотвращению пластикового загрязнения в дальнейшем", - цитирует пресс-служба Романа Корчигина, заместителя директора по развитию и познавательному туризму заповедника.

По итогам экспедиции будет разработана универсальная программа эффективной очистки прибрежных особо охраняемых природных территорий России от мусора, выброшенного морем, и организации временных полевых лагерей с привлечением волонтеров.

Побережье и акватория Южно-Камчатского федерального заказника - дом для десятков видов морских млекопитающих и птиц. Здесь обитают каланы и тюлени, через акваторию проходят пути миграции китов. Большинство видов внесено в Красную книгу, например, каланы, сивучи, антуры, горбатые киты, плотоядные косатки.