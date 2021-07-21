Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:37Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 976+497 771

Уборка побережья от мусора началась в Южно-Камчатском заказнике

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На побережье Южно-Камчатского заказника стартовала двухнедельная экспедиция, участники которой оценят, классифицируют и уберут мусор, выброшенный Охотским морем, сообщает в среду пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", под управлением которого находится заказник.

В РоссииWWF выделит средства 13 российским заповедникамЧитать подробнее

Участники экспедиции - специалисты и волонтеры Кроноцкого заповедника, а также приглашенные эксперты.

"Важная задача экспедиции - очистить берег от бытового пластика и обрывков рыболовных сетей, которые регулярно прибивает к заповедному побережью во время штормов и с отливами обратно уносит в море", - говорится в сообщении. Чаще всего от антропогенного мусора страдают морские млекопитающие и птицы, однако известны случаи гибели наземных животных, обитающих на берегу. Сейчас систематизированные данные об уровне, специфике и источниках пластикового загрязнения прибрежных экосистем Южно-Камчатского заказника отсутствуют. Этот пробел восполнят участники полевых работ.

"В ходе экспедиции будут определены участки, где наиболее часто происходят выбросы, подсчитан объем пластика и других отходов, принесенных волнами. Для исследований мусор будет отсортирован по фракциям: пластик, металл, стекло, древесина, картон, резина, текстиль. Также специалисты выявят основные бренды-загрязнители - определят производителей продукции, упаковка которой чаще всего оказывается на берегу. После идентификации и классификации собранного мусора эксперты постараются определить потенциальные источники загрязнения и разработать рекомендации по ликвидации, сокращению и предотвращению пластикового загрязнения в дальнейшем", - цитирует пресс-служба Романа Корчигина, заместителя директора по развитию и познавательному туризму заповедника.

По итогам экспедиции будет разработана универсальная программа эффективной очистки прибрежных особо охраняемых природных территорий России от мусора, выброшенного морем, и организации временных полевых лагерей с привлечением волонтеров.

Побережье и акватория Южно-Камчатского федерального заказника - дом для десятков видов морских млекопитающих и птиц. Здесь обитают каланы и тюлени, через акваторию проходят пути миграции китов. Большинство видов внесено в Красную книгу, например, каланы, сивучи, антуры, горбатые киты, плотоядные косатки.

Южно-Камчатский заказник Охотское море Кроноцкий заповедник

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" в среду отправит новый модуль на МКС впервые за 11 лет

"Роскосмос" в среду отправит новый модуль на МКС впервые за 11 лет

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Что произошло за день: вторник, 20 июля

Российский истребитель Checkmate может одновременно атаковать до 6 целей

Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн

Чемезов оценил новый российский истребитель Checkmate в $25-30 млн

У РФ уже есть якорный заказчик на новый легкий истребитель Checkmate

Зюганов заявил, что снять Грудинина с выборов в Госдуму не получится

"ОАК" работает над созданием грузовых версий SSJ100 и МС-21

"ОАК" работает над созданием грузовых версий SSJ100 и МС-21

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

Колокольцев уволил начальника ГУ МВД РФ по Ставрополью

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');