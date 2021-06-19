Продающие квартиру многодетные семьи получат налоговые послабления

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил освободить от уплаты подоходного налога при продаже квартиры семьи с двумя и более детьми при условии последующего приобретения нового жилья.

Как пояснил российский лидер, выступая на съезде "Единой России", речь идет о квартире, находившейся в собственности менее пяти лет. От налога освободят семьи, если средства от продажи квартиры они направят на покупку нового жилья в течение календарного года.

Как пояснил Путин, "бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, родился еще ребенок, и квартира уже становится слишком мала, однако сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог".

По его словам, "порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, и именно ее и не хватает, чтобы эта семья при рождении последующих детей быстрее смогла купить новое жилье".