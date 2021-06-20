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Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В результате лобового столкновения двух иномарок на трассе Владивосток-Хабаровск погибли четыре человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, один из автомобилей занесло и его выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение.

В числе погибших ребенок 2015 года рождения. Еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, сказано в сообщении.

В свою очередь, СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщает, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Авария произошла в воскресенье на автодороге между поселком Переяславка и селом Зоевка в районе имени Лазо Хабаровского края.

Хабаровский край

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