Полицейский в Омске стал фигурантом дела о разглашении гостайны

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело в отношении оперуполномоченного омской полиции, подозреваемого в разглашении сведений, являющихся гостайной, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ведомства.

"В январе 2020 г. (...) с целью получения от жительницы Омска незаконного денежного вознаграждения под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности сообщил ей сведения, составляющие государственную тайну, которые не были рассекречены в установленном законом порядке и имели гриф "секретно", - говорится в сообщении.

По этому факту в отношении старшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

Фигуранту грозит наказание до четырех лет лишения свободы, отмечает пресс-служба.