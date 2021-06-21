Очередной температурный рекорд побит в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Погода в Петербурге третий день подряд бьет температурные рекорды, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик города Александр Колесов.

По его данным, в настоящий момент в городе плюс 30,7 градусов. Максимум - плюс 30,4 градусов - был установлен в 2006 году.

"В Санкт-Петербурге всего 10 часов утра, а уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Это уже третий рекорд подряд. Завтра тоже готовимся к рекорду", - добавил синоптик.

Аномальная жара пришла в Петербург в субботу: 19 июня столбики термометров достигли плюс 30,7 градусов, обновив рекорд 1905 года. 20 июня в северной столице было плюс 30,6 градусов, что выше максимума 2006 года.

Согласно прогнозам синоптиков, высокая температура продержится в городе примерно до конца недели.