Призыв Роспотребнадзора сократить рабочий день из-за жары не касается "удаленщиков"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разъяснил, что рекомендации о сокращении рабочего дня из-за жаркой погоды не касаются сотрудников, работающих удаленно.

"Рекомендации не распространяются на дистанционную работу, так как работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников на дому", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе петербургского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор).

В понедельник ведомство выпустило рекомендации по условиям работы во время жаркой погоды. "Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 - на четыре часа", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Оптимальная температура в помещении должна составлять 24-25 градусов. Во время работы на улице при температуре выше 32,5 градусов необходимо делать перерыв через каждые 15-20 минут и уходить в прохладные помещения на 10-12 минут. Продолжительность рабочей смены на улице во время жаркой погоды не должна превышать пять часов для сотрудников в спецодежде, предохраняющей от перегрева, и два часа для сотрудников без защитной одежды.

В сообщении отмечается, что для восполнения дефицита воды в организме необходимо выпивать не менее 0,5 литра воды в час (одна чашка каждые 20 минут). Возмещать потерю солей и микроэлементов рекомендуется с помощью подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков и витаминизированных напитков.

В центральной части России и на северо-западе в понедельник дневные температуры превысили плюс 30 градусов. Синоптики прогнозируют во вторник в Петербурге самую высокую температуру на этой неделе - плюс 33-35 градусов. Во второй половине недели температура опустится ниже 30-градусной отметки.