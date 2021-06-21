Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:15Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Призыв Роспотребнадзора сократить рабочий день из-за жары не касается "удаленщиков"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разъяснил, что рекомендации о сокращении рабочего дня из-за жаркой погоды не касаются сотрудников, работающих удаленно.

"Рекомендации не распространяются на дистанционную работу, так как работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников на дому", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе петербургского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор).

Москва"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до вечера вторника"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до вечера вторникаЧитать подробнее

В понедельник ведомство выпустило рекомендации по условиям работы во время жаркой погоды. "Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 - на четыре часа", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Оптимальная температура в помещении должна составлять 24-25 градусов. Во время работы на улице при температуре выше 32,5 градусов необходимо делать перерыв через каждые 15-20 минут и уходить в прохладные помещения на 10-12 минут. Продолжительность рабочей смены на улице во время жаркой погоды не должна превышать пять часов для сотрудников в спецодежде, предохраняющей от перегрева, и два часа для сотрудников без защитной одежды.

В сообщении отмечается, что для восполнения дефицита воды в организме необходимо выпивать не менее 0,5 литра воды в час (одна чашка каждые 20 минут). Возмещать потерю солей и микроэлементов рекомендуется с помощью подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков и витаминизированных напитков.

В центральной части России и на северо-западе в понедельник дневные температуры превысили плюс 30 градусов. Синоптики прогнозируют во вторник в Петербурге самую высокую температуру на этой неделе - плюс 33-35 градусов. Во второй половине недели температура опустится ниже 30-градусной отметки.

Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 июня

Пандемия коронавируса

В Дагестане из-за COVID-19 запретили богослужения с прихожанами

В Дагестане из-за COVID-19 запретили богослужения с прихожанами

Росздравнадзор проверит сообщения о пациентах на полу в больнице Петербурга

Американская НПО Bard College признана нежелательной в РФ

Американская НПО Bard College признана нежелательной в РФ

Краснодарский край введет обязательную вакцинацию от COVID

Пандемия коронавируса

Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих

Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих

Посол США Салливан собрался вернуться в Россию до конца недели

Тело заключенного нашли в ярославской колонии, где избивали осужденных

Калужская область призвала допускать к работе с людьми только привитых сотрудников

В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');