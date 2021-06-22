Роспотребнадзор изъял более 8 тонн мясной продукции за I квартал 2021 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 8,5 тонны мяса и мясной продукции за первый квартал 2021 года, сообщило ведомство на своем официальном сайте.

Там отметили, что за первый квартал 2020 года по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении было изъято 22 тонны.

Федеральная служба отмечает, что всего за первый квартал года было исследовано более 28 тыс. проб мяса и мясной продукции.

Самый большой процент изъятого мяса пришелся на ту продукцию, в которой было обнаружены бактерии групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы и другие ненормативные микробиологические показатели.

"Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы и пр.), за 1 квартал 2021 года составил 2,77%", - отмечается в сообщении.

Также 1,79% проб продукции не соответствовали требованиям качества по содержанию сухих веществ, соли и показателей пищевой ценности. Доля мясных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию антибиотиков, составила 0,36%.

Самое меньшее - 0,13% проб - не прошли проверку по содержанию токсичных элементов.