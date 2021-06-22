Частицы Вечного огня отправили из Главного храма ВС РФ в военные округа

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В рамках памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, военнослужащие роты почетного караула зажгли лампады от частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в главном храме Вооруженных сил России.

Военнослужащие со всех военных округов доставят частицу Вечного огня к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие ВС РФ и их родственники, юнармейцы.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала самой кровопролитной войны в истории.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня отечественные специалисты из акционерного общества "МОСГАЗ" разработали и изготовили уникальное оборудование, обеспечивающее ее сохранность: переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые обеспечивают сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.