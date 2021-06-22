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В аэропорту Красноярска самолет вернули на стоянку из-за дебошира

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Жителя Красноярского края привлекли к административной ответственности за хулиганство на борту самолета, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Мужчину задержали в новосибирском аэропорту Толмачево. Он устроил дебош на борту самолета, вылетающего в Новый Уренгой.

"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 40-летнего жителя Красноярского края, который не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправное поведение, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками. Также установлено, что в сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров", - говорится в сообщении.

На него составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство), частью 6 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

За мелкое хулиганство его могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 1 тысячи рублей, либо арестовать на срок до 15 суток. Второе - более тяжкое правонарушение - влечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Красноярский край Толмачево

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