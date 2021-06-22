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На рынке в центре Красноярска произошла стрельба

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На рынке в Центральном районе Красноярска произошел конфликт со стрельбой, полицейские выясняют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

По данным ведомства, предварительно установлено, что ссора произошла между работниками рынка. Сотрудники Управления уголовного розыска краевого Главка совместно с коллегами из МУ МВД России "Красноярское" проверили шесть человек на причастность к произошедшему. При обыске у одного из возможных участников конфликта изъяты охотничье ружье, травматический пистолет, а также патроны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.

Красноярск

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