Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

"Ъ" узнал о проекте по развитию технологий "мозг - компьютер" в РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В правительстве разрабатывают новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы", которая среди прочего направлена на развитие технологий "мозг - компьютер", позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на содержание самой программы.

Документ был разработан РАН совместно с МГУ и одобрен президентом Владимиром Путиным в марте, пишет издание. Для проработки программы при Минобрнауки создана рабочая группа. В министерстве "Ъ" уточнили, что проект находится "в стадии начальной проработки".

Стоимость программы оценили в 54 млрд рублей, средства на нее планируется взять из нацпроектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика".

В рамках проекта будут работать над развитием технологии нейроинтерфейсов - это набор программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами, например, экзоскелетом или компьютером, напрямую, с помощью электрических сигналов мозга.

Также планируется создать нейроинтерфейсы для управления сложными системами - самолеты, АЭС, автомобили - как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара, что позволит людям работать в опасных или недоступных местах, например, в зонах с высокой радиацией, пишет издание.

Директор АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех" Денис Кулешов отметил, что технологии "мозг - компьютер" давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний. При этом он назвал самыми передовыми интерфейсы, встроенные непосредственно в мозг. "Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг", - сказал Кулешов.

Минобрнауки РАН МГУ

Новости

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов
Пандемия коронавируса

Ленобласть введет добровольные ковид-паспорта для бизнеса

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых на курорте из-за открытия Турции

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых на курорте из-за открытия Турции
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил о важности ревакцинации из-за особенностей индийского штамма

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июня

Подросток погиб при нападении медведя на туристов в красноярском нацпарке

Акция "Свеча памяти" прошла в главном храме ВС РФ

Акция "Свеча памяти" прошла в главном храме ВС РФ
Пандемия коронавируса

Омбудсмен сочла "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работников

Омбудсмен сочла "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работников

Что произошло за день: понедельник, 21 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');