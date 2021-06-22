"Ъ" узнал о проекте по развитию технологий "мозг - компьютер" в РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В правительстве разрабатывают новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы", которая среди прочего направлена на развитие технологий "мозг - компьютер", позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на содержание самой программы.

Документ был разработан РАН совместно с МГУ и одобрен президентом Владимиром Путиным в марте, пишет издание. Для проработки программы при Минобрнауки создана рабочая группа. В министерстве "Ъ" уточнили, что проект находится "в стадии начальной проработки".

Стоимость программы оценили в 54 млрд рублей, средства на нее планируется взять из нацпроектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика".

В рамках проекта будут работать над развитием технологии нейроинтерфейсов - это набор программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами, например, экзоскелетом или компьютером, напрямую, с помощью электрических сигналов мозга.

Также планируется создать нейроинтерфейсы для управления сложными системами - самолеты, АЭС, автомобили - как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара, что позволит людям работать в опасных или недоступных местах, например, в зонах с высокой радиацией, пишет издание.

Директор АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех" Денис Кулешов отметил, что технологии "мозг - компьютер" давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний. При этом он назвал самыми передовыми интерфейсы, встроенные непосредственно в мозг. "Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг", - сказал Кулешов.