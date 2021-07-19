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Российские космонавты могут получить скафандры с экзоскелетом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует внедрить элементы экзоскелета в скафандры, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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"Мы давно говорим, что нам надо внедрять элементы экзоскелета", - сказал Рогозин. По его словам, это могло бы облегчить выполнение работ на орбите.

Ранее сообщалось, что пассивный экзоскелет вошёл в состав экипировки российских военных некоторых разновидностей войск. Также для них ведётся разработка активного экзоскелета.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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