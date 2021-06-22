Сменился глава департамента финансовых технологий ЦБ РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Директором департамента финансовых технологий ЦБ РФ назначен Кирилл Пронин, ранее возглавлявший департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России, говорится в сообщении Центробанка.

Иван Зимин, руководивший департаментом финансовых технологий с августа 2019 года, принял решение продолжить карьеру вне Банка России, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Исполняющей обязанности директора департамента инвестиционных финансовых посредников назначена Ольга Шишлянникова, занимающая пост первого заместителя директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

"Сфера финансовых технологий - одна из самых динамично развивающихся отраслей как российского рынка, так и мирового, требующая стратегического мышления и быстрого реагирования на современные вызовы. И мы уверены, что Кирилл Пронин, который продемонстрировал высокий профессионализм на руководящих постах в Банке России и имеет большой опыт работы с разными участниками финансового рынка, придаст новый импульс нашей работе в этом направлении", - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Пронин с января по май 2018 года работал заместителем директора департамента страхового рынка Банка России. С мая 2018 года по июнь 2020 года был директором департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.