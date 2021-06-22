Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

Сменился глава департамента финансовых технологий ЦБ РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Директором департамента финансовых технологий ЦБ РФ назначен Кирилл Пронин, ранее возглавлявший департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России, говорится в сообщении Центробанка.

Иван Зимин, руководивший департаментом финансовых технологий с августа 2019 года, принял решение продолжить карьеру вне Банка России, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Исполняющей обязанности директора департамента инвестиционных финансовых посредников назначена Ольга Шишлянникова, занимающая пост первого заместителя директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

"Сфера финансовых технологий - одна из самых динамично развивающихся отраслей как российского рынка, так и мирового, требующая стратегического мышления и быстрого реагирования на современные вызовы. И мы уверены, что Кирилл Пронин, который продемонстрировал высокий профессионализм на руководящих постах в Банке России и имеет большой опыт работы с разными участниками финансового рынка, придаст новый импульс нашей работе в этом направлении", - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Пронин с января по май 2018 года работал заместителем директора департамента страхового рынка Банка России. С мая 2018 года по июнь 2020 года был директором департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.

ЦБ РФ Кирилл Пронин Иван Зимин Ольга Скоробогатова

Новости
Пандемия коронавируса

Кремль прокомментировал заявление о дискриминации непривитых россиян

"Прямая линия" с Путиным в этом году будет "высокотехнологичной"

"Прямая линия" с Путиным в этом году будет "высокотехнологичной"

НКО "Лаборатория социальных наук" объявлена в РФ иноагентом

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов

"Ъ" узнал о проекте по развитию технологий "мозг - компьютер" в РФ

Пандемия коронавируса

Ленобласть введет добровольные ковид-паспорта для бизнеса

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых на курорте из-за открытия Турции

В Сочи не заметили снижения спроса на отдых на курорте из-за открытия Турции
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил о важности ревакцинации из-за особенностей индийского штамма

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');