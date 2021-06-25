Песков отметил, что для "Прямой линии" с Путиным телевидение больше не нужно

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что для организации "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина посредники не нужны, достаточно, чтобы у граждан были смартфоны.

"Камеры больше не нужны, и телевидение больше не нужно, нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, говоря о проведении "Прямой линии" президента.

Он заметил, что Путин и ранее всегда знакомился с большой частью обращений граждан, которые поступали на "Прямую линию". "На этот раз, используя это приложение "Москва. Кремль", можно и записать видео, и наговорить аудио, и прислать текст, и так далее, абсолютно мультиформатное приложение, которое дает возможность любому гражданину задать вопрос в том виде, в котором он посчитает необходимым", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что вся география России будет представлена на предстоящей 30 июня "Прямой линии". "Во время "Прямой линии" президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем, и по географии, то есть по всем регионам", - сказал Песков.

Он рассказал, что вопросы будет выбирать президент. "А будет ли это в форме текста или смс, или видеоматериала, или телефонного звонка, это мы уже будем смотреть вместе с вами во время прямого эфира", - сказал Песков.