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Сенаторы обсудят свыше 150 вопросов на заключительном пленарном заседании

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации проведет в среду заключительное пленарное заседание весенней сессии парламента, в повестке которого будет свыше 150 вопросов.

В частности, сенаторы рассмотрят разработанный по поручению президента и внесенный спикером СФ и другими сенаторами закон, позволяющий организовать оперативный поиск пропавших людей по геолокационным данным их мобильных устройств.

В повестке заседания также ряд социально значимых законов, разработанных сенаторами. Среди них - документ, направленный на защиту персональных данных клиентов кредитных организаций и борьбу с "финансовыми пирамидами", а также поправки об обеспечении неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.

Кроме того, будут рассмотрены законы, направленные на повышение эффективности политики содействия занятости населения, поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, развития социального предпринимательства, сельского туризма, расширение перечня медицинских организаций, в которых бесплатно проводится профилактическая вакцинация.

Также планируется обсудить законы, уточняющие положения Градостроительного кодекса, закона "Об экологической экспертизе", документы, совершенствующие лесное законодательство и ужесточающие контроль за оборотом оружия.

Совет Федерации

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