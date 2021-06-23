Путин и Лукашенко в видеоформате примут участие в российско-белорусском форуме

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в форуме регионов двух стран 1 июля в режиме видео-конференц-связи, сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

"Первого числа с 12:00 до 14:00 ориентировочно пройдет пленарное заседание нашего форума, в котором примут участие наши президенты. Оно тоже пройдет в режиме ВКС", - сказал Воробьев на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

По его словам, Форум регионов России и Белоруссии, который откроется в РФ 29 июня, пройдет в формате видео-конференц-связи.