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В Петербурге задержали блогера, надевшего полицейскую форму

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга привлекла к административной ответственности тиктокера, надевшего форму для съемок видеороликов, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

"На прошлой неделе в центре Петербурга сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека в форме майора полиции. Поведение мужчины показалось сотрудникам подозрительным: при виде "коллег" он начал явно нервничать. В ходе проверки было установлено, что отношения к органам внутренних дел гражданин не имеет", - сказано в сообщении.

Мужчину доставили в отдел и составили в отношении него протокол по ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов).

В полиции блогер извинился перед правоохранительными органам. Он пояснил, что надевал форму "для поднятий рейтингов", и назвал свой поступок ошибкой. "Впредь этого больше не повторится. Советую не повторять моих ошибок: за это будет преследовать ответственность, и, поверьте мне, сладко не придется", - сказал тиктокер на видео, распространенном пресс-службой главка.

Полиция установила, что мужчине, имя которого не называется, 27 лет, он является уроженцем Пермского края. В Петербург переехал в конце 2020 года.

Петербург МВД

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