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Ставившую мальчика на колени жительницу Красноярска арестовали

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Жительница Красноярска, которая неоднократно избивала детей и ранила ножницами девочку, взята под стражу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия, 13 июня женщина избила 9-летнего мальчика, который якобы обидел ее 5-летнего сына. Она заставила предполагаемого обидчика встать на колени и просить у ее сына прощения.

Через несколько дней, 18 июня, женщина находилась на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения. Игравшая там девочка сделала замечание по поводу некорректного поведения ее сына. Тогда фигурантка достала из своей сумки маникюрные ножницы и ударила ребенка в висок. Девочка получила рвано-резаную рану.

Девочке помогли прохожие. Ребенка доставили в больницу, где ей наложили несколько швов.

В отношении 35-летней жительницы Красноярска возбуждено два уголовных дела - по ст. 116 УК РФ (побои) и по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По решению суда она арестована.

Ранее у женщины изъяли из семьи двоих детей 2013 и 2016 годов рождения.

Красноярск

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