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Семья из 4 человек погибла в колодце под Волгоградом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи из четырех человек, чьи тела были обнаружены в насосной жилого дома в поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами ядовитого газа сероводорода. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 74-летний мужчина очищал водяную скважину в насосной своего частного дома. В какой-то момент пенсионеру стало плохо, к нему на помощь спустилась супруга. Она также почувствовали недомогание и потеряла сознание. Дочь и зять пенсионеров погибли, пытаясь спасти родителей.

Волгоградская область СКР

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