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В северных районах Петербурга восстановили энергоснабжение

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение 265 домов в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга, нарушенное из-за пожара на подстанции 220 кВ "Ручьи", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Там отметили, что проводятся контрольные объезды, чтобы проверить, остались ли неподключенные дома.

"В течение часа специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение большей части потребителей Калининского и Красногвардейского районов Петербурга после технологического нарушения на подстанции компании "ОЭК", - говорится в сообщении "Россети Ленэнерго".

Ранее сообщалось, что на подстанции произошло возгорание масла из-за разгерметизации трансформатора. Пострадавших нет, пожар потушили.

В результате инцидента 265 домов оставались без электричества. Наблюдались перебои в работе метро и городского электрического транспорта. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения обеспечивалось по резервным схемам.

Санкт-Петербург

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