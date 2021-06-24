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Причиной пожара в Ленобласти стала разгерметизация трансформатора

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пожар на подстанции (ПС) 220 кВ "Ручьи" во Всеволожском районе Ленинградской области произошел из-за разгерметизации трансформатора, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Причина пожара: разгерметизация трансформатора", - говорится в сообщении.

Между тем ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что инцидент спровоцирован перегревом машинного масла из-за аномально высоких температур (в среду воздух в Петербурге прогрелся до плюс 35 градусов. "Произошло воспламенение масла и последующая детонация. Затем на подстанции начался пожар", - сказал источник.

Вечером в среду на территории ПС 220 кВ "Ручьи" произошло возгорание, которое в настоящий момент потушено. Пострадавших нет. Без электричества остались жители нескольких спальных районов Петербурга и города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Электроснабжение частично восстановлено, без света остаются более 260 домов в Петербурге. Проводятся восстановительные работы.

Санкт-Петербург

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