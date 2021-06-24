На электроподстанции под Петербургом произошло возгорание

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на территории Северной ТЭЦ тушат во Всеволожском районе в среду, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

"В 22:36 поступило сообщение о пожаре в поселке Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ. Горит электроподстанция "Ручьи" на 220 киловольт", - сказано в сообщении.

На месте пожара работают экстренные службы. Сведений о пострадавших, по предварительным данным, не поступало. По данным источника "Интерфакса", на месте произошел перегрев и воспламенение масла с хлопком.

Ранее в среду очевидцы пожаловались в соцсетях на отключение электричества в Мурино Ленинградской области, Калининском и Выборгском районах Петербурга.

В настоящий момент пожар на подстанции ликвидирован, уточняет пресс-служба правительства Ленинградской области.