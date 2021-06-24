В Петербурге 265 домов остались без света из-за пожара на подстанции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Россети Ленэнерго " восстанавливают электроснабжение Калининского и Красногвардейского районов Петербурга, нарушенное из-за срабатывания аварийной защиты и пожара на подстанции (ПС) 220 кВ "Ручьи".

"По предварительной информации на подстанции 220 кВ Ручьи компании АО "ОЭК" произошло аварийное срабатывание выключателя. После чего были погашены четыре подстанции 110 КВ "Россети Ленэнерго", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по энергетике.

Сейчас ведётся работа по восстановлению их работы. В 23:00 по резервной схеме запитана ПС 29 110кВ "Сосновская" и "Муринская-водопроводная".

В настоящий момент обесточенными остаются 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов, после кратковременного отключения, обеспечено по резервным схемам

Ранее сообщалось, что в среду вечером произошло возгорание на территории ПС 220 кВ "Ручьи". На месте пожара работают экстренные службы. Сведений о пострадавших, по предварительным данным, не поступало. По данным источника "Интерфакса", на месте произошел перегрев и воспламенение масла с хлопком.

Ранее в среду очевидцы пожаловались в соцсетях на отключение электричества в Мурино Ленинградской области, Калининском и Выборгском районах Петербурга. В настоящий момент пожар на подстанции ликвидирован.