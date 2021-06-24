Неизвестные "заминировали" несколько учебных заведений на юге Сахалина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В несколько учебных заведений Корсаковского и Долинского районов Сахалина днем в четверг (по местному времени) поступили электронные письма о минировании зданий, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В незамедлительном порядке были приняты меры по эвакуации детей и персонала. Информация незамедлительно доведена до всех экстренно-оперативных служб. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Сообщения о "минировании" в том числе поступили в детские сады, сообщают местные СМИ.