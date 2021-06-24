Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:39Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Неизвестные "заминировали" несколько учебных заведений на юге Сахалина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В несколько учебных заведений Корсаковского и Долинского районов Сахалина днем в четверг (по местному времени) поступили электронные письма о минировании зданий, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В незамедлительном порядке были приняты меры по эвакуации детей и персонала. Информация незамедлительно доведена до всех экстренно-оперативных служб. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Сообщения о "минировании" в том числе поступили в детские сады, сообщают местные СМИ.

Сахалин

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Совфед одобрил законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре"

На электроподстанции под Петербургом произошло возгорание

Жара в Петербурге обновила рекорд июня и июля

Жара в Петербурге обновила рекорд июня и июля

Лётный директор S7 задержан за взятку

Лётный директор S7 задержан за взятку

"Газпром" объявил новую оценку​​​​​​​ цены экспорта в Европу в 2021 году

Что произошло за день: среда, 23 июня

Военные РФ обнародовали видео британского эсминца в Черном море

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Апелляция признала законным наказание для Карины Цуркан за шпионаж

Пандемия коронавируса

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');