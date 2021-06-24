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Летевший в Сочи самолет сел в Новосибирске из-за сигнала о пожаре

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-737 авиакомпании "Икар", летевший из Красноярска в Сочи, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили "Интерфаксу" в новосибирском аэропорту.

"В полете высветилось табло "Пожар в 1-ом БГО (багажном отсеке - ИФ)", - сказали в аэропорту.

Экипаж не обнаружил признаков задымления, однако принял решение приземляться в Толмачево для осмотра. На борту находилось 177 пассажиров.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что на земле неисправности датчика не обнаружено, задымления также не было.

По информации транспортной прокуратуры, пассажиры вылетят резервным бортом, который прибудет примерно в 18:50, после его подготовки пассажиры улетят в пункт назначения.

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Наталия Чернакова сообщила "Интерфаксу", что по факту происшедшего проводится доследственная проверка, по информации СК, на борту было 178 пассажиров, в том числе 39 детей и 7 членов экипажа.

"При обследовании воздушного судна очагов возгорания не обнаружено, самолет каких-либо повреждений не имеет, пострадавших нет", - сказала она.

Boeing Икар Новосибирск

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