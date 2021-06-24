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Россия поднимет в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия поднимет в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вопрос об инцидентом с британским эсминцем в Черном море, сообщил постпред РФ Александр Лукашевич.

"Обязательно, в нескольких форматах", - сказал он журналистам.

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Накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Там расценили действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН.

В посольстве Великобритании в РФ заявили, что британский эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. "По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным", - говорится в телеграм-канале посольства.

Россия Великобритания ОБСЕ

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