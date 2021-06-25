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Си Цзиньпин и Путин 28 июня проведут встречу по видеосвязи

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник проведет встречу в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.

Как писала ранее в июне газета South China Morning Post, Си Цзиньпин и Путин в мае договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, а также заявили, что обсудят отношение к политике США.

В Женеве 16 июня состоялись переговоры президента США Джо Байдена с президентом Путиным. Как сообщила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, американский лидер призвал российского коллегу подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая.

Владимир Путин Си Цзиньпин

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