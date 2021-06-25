Часть вузов Урала будет заселять в общежития только студентов с антителами

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Несколько университетов Екатеринбурга в новом учебном году будут заселять студентов в общежитиях только при наличии сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса или документе, который подтвердит наличие антител к инфекции.

Так, в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) эти документы понадобятся студентам вуза с начала учебного года.

"Отрицательный тест, а также прививочный сертификат - условие их (студентов - ИФ) допуска к занятиям в аудиториях. Студенты, не имеющие указанных документов, будут учиться на дистанте, не проживая в общежитиях университета", - сообщил "Интерфаксу" ректор университета Владимир Бублик.

Он подчеркнул, что у обучающихся будет время получить сертификаты о вакцинации до начала учебного года. Всего в университете есть три общежития на 1,6 тыс.мест. Сейчас в них живут студенты, и каких-либо ограничений по проживанию тех, кто не прошел вакцинацию, в настоящее время нет.

Такие же меры уже ввели и в крупнейшем вузе Урала - Уральском федеральном университете (УрФУ). Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе УрФУ, для заселения в общежитие необходим набор документов, в том числе, результаты медицинского осмотра.

"Перечень процедур для медосмотра образовательная организация вправе определять самостоятельно. Для прохождения медосмотра обучающимся УрФУ, гражданам РФ старше 18 лет, к перечню необходимых добавился документ, подтверждающий факт вакцинации от СOVID-19, наличие антител или медицинских противопоказаний к вакцинации", - сказал собеседник агентства.

Всего 16 общежитий УрФУ рассчитаны на 7,5 тыс. мест. На данный момент выселять из общежитий при отсутствии вышеперечисленных документов не будут, а медосмотр нужен для заселения, уточнили в УрФУ. На этой неделе в вузе завершается летняя сессия, после чего многие студенты вернутся в родные города.

"В общежитиях остаются студенты, которые помогают в работе приемной комиссии, а также проходят в Екатеринбурге летнюю практику", - сказали в вузе, уточняя, что вакцинироваться всем желающим можно в медсанчасти УрФУ, записавшись через онлайн-форму на сайте.

Сертификат о вакцинации понадобится и заселяющимся в общежития Уральского государственного горного университета (УГГУ).

"Для нас, безусловно, важно обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников. Поэтому в условиях повышенных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции для работников УГГУ, проживающих в общежитиях, требуется обязательная вакцинация (при отсутствии медотвода). С 1 сентября начнется заселение студентов в жилые корпуса. Мы будем запрашивать у первокурсников наличие прививки от COVID-19", - сообщил "Интерфаксу" ректор вуза Алексей Душин, отметив, что также в УГГУ организуют централизованную вакцинацию.

Однако в двух общежитиях вуза идет капремонт, поэтому заселять с сентября гарантированно будут только первокурсников, льготников и иностранцев. Сейчас в общежитиях остались те, кто работает в приемной комиссии, а сессия и итоговая государственная аттестация проводятся в этом семестре дистанционно.

Также Душин сообщил, что в вузе проводилась активная политика по вакцинации от коронавируса с февраля по апрель, а к середине июня вакцинировались 60% сотрудников.

"В общей сложности было привито более 260 сотрудников, на следующей неделе прививки поставят еще порядка 30 человек", - уточнил он, отметив, что в мае прививочную кампанию приостанавливали в связи с тем, что студентов и сотрудников, которым предстоит полевая работа на практиках, начали прививать от клещевого энцефалита. "По медицинским требованиям необходимо, чтобы между прививками прошел как минимум месяц", - пояснил ректор.

Также работу по стимулированию добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции проводили и в УрГЮУ. По словам ректора вуза Владимира Бублика, на 24 июня 2021 года в университете привиты 163 работника (это 17,2% от общего количества работников и 22,2% от количества работников, подлежащих вакцинации).

"Определить точное количество обучающихся, которые прошли вакцинацию, сейчас, в период сессии, не подставляется возможным. По последним данным вакцинировано около 2% от общего числа обучающихся", - подчеркнул Бублик.

В УрФУ к настоящему моменту привился 2 тыс. 421 сотрудник и 491 студент.

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) агентству сообщили, что пока по заселению студентов в общежитиях решение не принято - в вузе ждут соответствующее официальное распоряжение губернатора. Всего в общежития вуза ежегодно селят 850 обучающихся.

Также соответствующих документов, только от Минпросвещения РФ, ждут в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ). Всего в общежитии вуза 2 211 мест, 600 мест подготовлено для первокурсников, заселение происходит в конце августа.