Студентов и сотрудников одного из крупнейших вузов Татарстана обязали привиться

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудникам и студентам Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) предписано в обязательном порядке привиться от коронавируса, соответствующий приказ ректора был выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану, сообщил в понедельник "Интерфаксу" проректор вуза Давид Кордончик.

"Да, на основании постановления Роспотребнадзора был издан приказ ректора, в соответствии с которым мы до 25 июля должны организовать вакцинацию студентов и сотрудников хотя бы первым компонентом вакцины", - сказал Кордончик.

По его словам, студентов и сотрудников вуза и ранее прививали от COVID-19, однако теперь вакцинация из рекомендательной меры перешла в разряд обязательных, с возможными санкциями за неисполнение приказа.

"Никого отчислить или уволить мы не можем, однако вполне можем перевести студентов с очной формы обучения на дистанционную с последующей формулировкой в дипломе "Прошёл обучение с применением дистанционных технологий". Не думаю, что это хорошая перспектива для будущих технических специалистов, которым важны лабораторные занятия. Также на дистант могут быть переведены преподаватели, отказавшиеся вакцинироваться", - отметил собеседник агентства, уточнив, что подобные постановления, скорее всего, получили и другие татарстанские вузы.

В распоряжении "Интерфакса" имеется постановление главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной, предписывающее руководству КГАСУ "Организовать проведение двукратной вакцинации по эпидемическим показаниям против COVID-19 в отношении сотрудников и студентов старше 18 лет, не имевших близкие контакты с заболевшим, не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против COVID-19, за исключением документально подтвержденных медицинских противопоказаний до 25 июля 2021 года". Отчитаться о проделанной работе вуз должен до 28 июля.

В документе отмечается, что за невыполнение в установленный срок данного постановления предусмотрена ответственность вплоть до приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Комментарием управления Роспотребнадзора по Татарстану относительно того, скольким организациям были разосланы подобные письма, "Интерфакс" пока не располагает.

В свою очередь, в пресс-службе Казанского (Приволжского) федерального университета агентству сообщили, что пока никаких распоряжений относительно обязательной вакцинации от COVID-19 им не поступало.

"На данный момент каких-либо изменений в процедуре заселения студентов в общежития КФУ нет. В случае изменения требований Роспотребнадзора, с учетом сохранения рисков распространения COVID-19, дополнительный перечень медицинских исследований, необходимых при заселении, будет размещен на официальном сайте университета", - уточнили в вузе.

В пресс-службе другого крупнейшего вуза республики - Казанского национального исследовательского технологического университета "Интерфаксу" также сообщили об отсутствии распоряжений об обязательной вакцинации. Добавив, что 15 августа выйдет приказ о порядке заселения студентов в общежития, одним из пунктов которого может стать обязательная прививка от коронавируса.