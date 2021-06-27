Понижение "звездности" гостиниц для депутатов сэкономит Думе 180 млн руб.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - За счет понижения уровня гостиниц для будущих депутатов Государственной Думы планируется сэкономить 180 млн руб., сообщил руководитель ее аппарата Игорь Дивейкин.

"Экономия бюджетных средств за счет понижения "звездности" гостиниц для депутатов до 4 звезд в результате открытого аукциона, как ожидается, составит до 180 млн рублей", - сказал он журналистам воскресенье.

По его словам, "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве".

Как правило ряд депутатов, избравшихся в новый созыв, первое время до получения ими служебных квартир нуждаются в жилье. Сумма сэкономленных средств может еще увеличиться, отметили в аппарате, за счет того, что, например, кто-то из народных избранников быстрее решит свой жилищный вопрос и освободит номер в гостинице, пояснили в аппарате.

Кроме того, Дивейкин отметил, что после оптимизации - по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина - расходов на авиационные перелеты депутатов экономия за два года уже составила 405 млн руб.