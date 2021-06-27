Путин 28 июня встретится с выпускниками военных вузов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле и обратится с поздравлениями к выпускникам военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции прием в 2020 году не проводился, сказали в Кремле.