Всем россиянам с 30 июня для въезда в Грецию потребуется ПЦР-тест

Пляж Балос на острове Крит в Греции Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минтуризма Греции ужесточил правила въезда для граждан РФ: теперь всем россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает газета Protothema.

"Согласно заявлению Минтуризма, с 30 июня все путешественники, прибывающие в Грецию из России, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки) или экспресс-теста на ковид", - пишет издание.

Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию.

Как отмечает газета, ужесточение требований въезда связано с распространением индийского штамма коронавируса и ухудшением эпидемиологической обстановки в России.

Ранее в субботу власти Греции продлили до 3 июля разрешение на въезд для российских туристов с прививкой, тестом или справкой о наличии антител. Кроме того, гражданам РФ необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.