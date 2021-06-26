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Греция до 3 июля продлила разрешение на въезд российских туристов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Греции продлили до 3 июля разрешение на въезд для российских туристов с прививкой, тестом или справкой о наличии антител, сообщает правительственный вестник.

Как отмечается на портале, въезд продлен с 26 июня до 06:00 3 июля. Посетить Грецию могут граждане государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Шенгенского соглашения, включая их супругов и несовершеннолетних детей. Также запрет не распространяется на пассажиров, прибывающих из ряда третьих стран (Белоруссия, Сербия, Албания, ОАЭ и другие), в том числе из России.

"Все путешественники, независимо от национальности и способа въезда в страну, должны предъявить либо сертификат вакцинации от коронавируса (в том числе "Спутником V"), вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до поездки. Документ может быть на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках", - сообщается в вестнике.

В сертификате должны быть данные пассажира, название вакцины и ее производителя и, желательно, штрихкод или QR-код для идентификации.

В качестве альтернативы туристам для посещения Греции необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или справку о наличии антител к COVID-19 на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 12 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Кроме того, отмечается, что граждане стран, которым разрешены поездки в Грецию, могут въехать через все "международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), сухопутные контрольно-пропускные пункты в местечках Промахонас и Орменио круглосуточно, в местечке Какавиа с 07:00 до 19:00 (с максимальным числом 1 500 человек в день без учета водителей грузовиков), в местечках Эвзони и Нимфея с 07:00 до 23:00, а также в пункте Мавроматио с 08:00 до 16:00 (с максимальным числом 250 человек в день)".

С 28 июня российские власти разрешили увеличить число рейсов по маршрутам Москва - Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Салоники и Москва - Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва - Родос и Москва - Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва - Араксос и Москва - Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону - Салоники, Минеральные Воды - Салоники и Самара - Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар - Салоники и Казань - Салоники один рейс в неделю на каждом маршруте.

Хроника коронавируса. Июнь.

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