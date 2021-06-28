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Большинство россиян заявили, что секс после 50 лет возможен

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Абсолютное большинство россиян (90%) убеждены, что секс может быть после 50 лет (95% среди граждан 45-54 лет и 94% в возрасте 55+), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу МТС Медиа.

Для большинства россиян секс – это способ получить яркие эмоции и удовольствие (63%). Более половины (53%, поровну среди женщин и мужчин) ответили, что секс – это способ выразить любовь, 41% назвали его физиологической потребностью (50% мужчин и 33% женщин).

Еще 14% рассматривают секс как супружескую обязанность, а для 4% опрошенных он неважен и неприятен.

Семья и дом важны для 98% опрошенных, свободное время и отдых — для 95%, дружба — для 92%, любовь — для 91%, работа — для 88%. Важное значение россияне придают происходящему в стране (81%), сексу (80%, не важен для 17%) и религии (54%).

Работа и карьера оказались для россиян важнее секса: 88% против 80%. Женщины ценят дружеские отношения и карьеру выше секса (92% и 88% против 74% соответственно).

Среди мужчин 88% считают секс важной частью жизни, однако наличие отдыха и развлечений для них еще важнее (96%).

Самым популярным ответом на вопрос о том, насколько регулярной должна быть интимная жизнь, стал вариант "несколько раз в неделю" (47%), при этом 1% заявили, что сексом не нужно заниматься вообще. Граждане в возрасте 55+ чаще считают, что им нужно заниматься один раз в неделю (42%), а 45-54-летние чаще отвечали, что несколько раз в неделю (43%).

Онлайн-опрос был проведен по заказу МТС Медиа 18-19 мая 2021 г. и приурочен к выходу заключительной серии сериала KION "Клиника счастья". В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — количественный интернет-опрос омнибусного типа. Выборка репрезентирует РУНЕТ аудиторию в возрасте 18 лет и старше в городах с населением 100 тысяч и более. Ошибка выборки для данного опроса не подсчитывается, так как выборка не случайная.

МТС ВЦИОМ

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