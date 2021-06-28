Ученые направят в Арктику новую Большую норильскую экспедицию в 2021 году

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Группа ученых Российской академии наук продолжит в 2021 году начатые годом ранее всесторонние исследования экологического состояния территории Таймыра и динамики ее изменений. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"На этой основе будут вырабатываться рекомендации по внедрению природосберегающих решений для деятельности промышленных компаний в Арктической зоне Российской Федерации. Экспедиция пройдет на Таймыре в соответствии с соглашением между СО РАН и "Норникелем", заключенным в 2020 г.", - говорится в сообщении.

Отряды экспедиции 2021 года будут составлены из специалистов тех же направлений из 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула, что и в прошлом году.

"Работы предполагается разделить на три этапа. На первом мы сосредоточимся вокруг содержания углеводородов в паводковых водах. Затем исследуем состояние почв и донных отложений до начала запланированных на территории рекультивационных работ. Третьим этапом станет оценка эффективности предпринимаемых мер по ликвидации последствий загрязнения и анализ остаточных рисков", - приводятся в сообщении слова руководителя полевого этапа экспедиции Николая Юркевича.

Как и год назад, основными объектами исследований станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, флора и фауна, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев (июнь-ноябрь) планируется движение маршрутами по поверхностным водотокам - рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино и фоновым территориям.

В отличие от прошлого сезона, результаты экспедиции будут отображаться не только в подробных отчетах, но и в цифровой модели исследуемых территорий и акваторий Таймыра.

Экологическая катастрофа

Первая Большая норильская экспедиция, в которой принимало участие 14 институтов Сибирского отделения РАН, состоялась 29 июля - 2 сентября 2020 года после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, она прошла в бассейнах рек Пясины, Норилки, Амбарной, озера Пясино, ученые собрали образцы почв, растений и донных осадков.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", "дочки" "Норникеля", из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.