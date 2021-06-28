Пожарный подъемник снял с колоннады Исаакиевского собора женщину, которой стало плохо

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Петербургские спасатели сняли с колоннады Исаакиевского собора посетительницу, которой стало плохо на высоте, сообщает в понедельник пресс-служба городского управления МЧС

Для транспортировки посетительницы музея к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения и 78-метровый пожарный подъемник. Спасатели на носилках спустили женщину вниз по маршевой лестнице и передали медикам.

Высота колоннады Исаакиевского собора составляет 43 метра.