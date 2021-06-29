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Жителя Красноярска будут судить за убийство, совершенное 25 лет назад

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 25 лет назад, в отношении 54-летнего жителя Красноярска, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Он обвиняется по п."а" ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений).

По версии следствия, в 1995 году потерпевший, занимавшийся бизнесом, взял кредит в размере 25 млн неденоминированных рублей, частью этих денег завладел обвиняемый.

"Потерпевший потребовал от злоумышленника возврата денег, в результате чего между мужчинами возникли неприязненные отношения", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в ночь с 20 на 21 октября 1995 года обвиняемый уговорил потерпевшего поехать в Красноярск на автомобиле последнего.

По дороге между мужчинами произошла ссора. Остановившись под предлогом дозаправки автомобиля, в районе села Троицкое Боградского района, обвиняемый дважды выстрелил спутнику из огнестрельного оружия в голову и шею.

Обвиняемый оттащил тело потерпевшего в кювет, облил бензином и поджег. На тот момент обвиняемому удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск.

В 2020 году в результате совместной работы следователей Усть-Абаканского межрайонного следственного отдела и криминалистов ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, а также оперативных сотрудников управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия установлено местонахождение разыскиваемого, и он задержан в городе Красноярске.

Мужчина допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, он частично признал вину в содеянном. В настоящее время он содержится под стражей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Красноярск

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