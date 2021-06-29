Открытое горение в пензенском торговом центре ликвидировано

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом центре в Пензе.

"В 7:26 ликвидировано открытое горение на площади 2000 кв м", - говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Во вторник в 04:56 мск поступила информация о пожаре на улице Суворова, 2. В 6:48 пожар был локализован на площади 2000 кв м.

Согласно 2ГИС, по этому адресу расположен трехэтажный торговый центр iMall.

В свою очередь местные СМИ уточняют, что название ТЦ - "Триумф".

На распространенных в соцсетях фотографиях очевидцев запечатлено, как горит кровля здания и верхний этаж.