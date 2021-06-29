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Крупный пожар в торговом центре локализован в Пензе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения локализовали крупное возгорание в торговом центре в Пензе.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что во вторник в 04:56 мск поступила информация о пожаре на улице Суворова, 2.

"В 6:48 пожар локализован на площади 2000 кв м ", - говорится в сообщении.

Согласно 2ГИС, по этому адресу расположен трехэтажный торговый центр iMall.

В свою очередь, местные СМИ уточняют, что название ТЦ - "Триумф".

На распространенных в соцсетях фотографиях очевидцев запечатлено, как горит кровля здания и верхний этаж.

Пенза МЧС

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