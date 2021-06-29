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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:14Заразились
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В Кремле заявили, что видеоконференции Путина нельзя назвать удаленкой

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса никогда не уходил на удаленку, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Владимир Путин де-факто никогда не был на "удаленке", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По словам Пескова, "тот факт, что он проводит много видеоконференций и так далее и что правительство проводит видеоконференции – "удаленкой" это не назовешь".

Представитель Кремля заверил, что "все руководство страны во главе с президентом постоянно находятся в гуще событий, и сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе".

Дмитрий Песков Владимир Путин

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