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Получивших гранты на ИП матерей-одиночек предложили не лишать пособий на детей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру финансов Антону Силуанову внести изменения в порядок назначения денежных пособий на ребенка в возрасте от трех до семи лет, исключив из учитываемых доходов семьи государственные гранты, предоставляемые на создание своего дела.

"Ко мне, как к бизнес-омбудсмену, обращаются индивидуальные предприниматели, как правило, это матери-одиночки, которые получили гранты на создание своего дела в рамках различных госпрограмм поддержки занятости. Региональные органы социальной защиты населения отказывают им в предоставлении пособий на ребенка, указывая, что с учетом гранта среднедушевой доход их семьи превышает установленную для выплаты пособий планку", - говорится в обращении бизнес-омбудсмена главе Минфина.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо внести изменения в пункт 25 Основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, утверждённых постановлением правительства РФ, указав, что единовременная финансовая помощь, оказанная гражданину на организацию собственного дела, не учитывается в расчёте среднедушевого дохода семьи.

"Одинокие молодые мамы поверили государству, зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, потратили полученные гранты на приобретение оборудования и расходных материалов (не на зарплату для себя), отчитались об этом и начали свою предпринимательскую деятельность. Пока их доход очень низкий: это швеи, парикмахеры, организаторы детских мероприятий. По заявлениям обратившихся, если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать своё дело", - констатирует Титов.

Титов напомнил, что размер ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет варьируется от 50 до 100 процентов от суммы регионального прожиточного минимума и зависит от уровня доходов родителей. На эти цели в бюджете страны дополнительно к 200 млрд рублей, которые были предусмотрены в текущем году для регионов, выделено более 55 млрд рублей.

Борис Титов Антон Силуанов

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