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Лесной пожар потушили в нацпарке "Бикин" в Приморье

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем в национальном парке "Бикин" в Приморье, первый в истории парка пожар возник из-за жары и сухих гроз в минувшие выходные.

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"Пожар в национальном парке "Бикин" полностью ликвидирован в 10:30 (3:30 мск) в среду", - сообщила пресс-служба нацпарка.

Справиться с огнем помог дождь и работа специалистов. По данным Авиалесоохраны, площадь пожара составила 65 гектаров.

Ранее директор "Бикина" Алексей Кудрявцев сообщил, что это первый лесной пожар за время существования парка. Борьба с огнем осложнялась труднодоступностью места пожара, куда невозможно добраться пешком, наземным транспортом или по реке.

Национальный парк "Бикин" - крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Он создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающих здесь тигров и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья - ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Территория нацпарка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приморье Бикин

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