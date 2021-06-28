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В Приморье загорелся нацпарк "Бикин"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Жара стала причиной лесного пожара в национальном парке "Бикин" в Приморском крае.

"Причина возгорания - стабильно высокие температуры в течении долго времени (до + 36 градусов в тени), а также сухие грозы", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" представитель пресс-службы нацпарка.

Площадь пожара, который обнаружили в минувшие выходные, составляет 50 га, огонь распространяется медленно.

Директор национального парка Алексей Кудрявцев отметил, что это первый лесной пожар за время существования парка. Ситуация осложняется труднодоступностью места пожара, куда невозможно добраться пешком, наземным транспортом или по реке.

Специалисты предполагают, что огонь может привлекать старый "горельник" - площади сухостоя, оставшегося после пожара двадцатилетней давности и скрывающиеся под зеленым массивом растительности.

"Национальный парк "Бикин" принимает меры по тушению лесного пожара: заключен договор с авиалесоохраной, в аренду взят вертолет Ми-8, на место пожара вылетают 15 человек. Задача пожарных - локализировать распространение огня", - добавила представитель пресс-службы.

Национальный парк "Бикин" - крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Он создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающих здесь тигров и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья - ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Территория нацпарка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приморский край Бикин

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