Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:20Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 764 498+338 713

В Волгоградской области 13 трудовых мигрантов пострадали в ДТП с автобусом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Волгоградской области на трассе Волгоград - Москва опрокинулся микроавтобус "Газель" с трудовыми мигрантами, пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Всего в автобусе было 14 пассажиров.

"Трудовые мигранты. Ехали на работу на поля. Документов при себе у пассажиров нет", - говорится в сообщении.

"Во время движения у микроавтобуса оторвалось заднее колесо, в результате чего он съехал в кювет и перевернулся", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник, ссылаясь на предварительные данные. Он добавил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают экипажи ДПС, к месту аварии выехало руководство областной ГИБДД. Ранее в МВД уточняли, что перевозивший мигрантов водитель занимался частным извозом.

МВД ГИБДД Волгоградская область

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 30 июня

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Получивших гранты на ИП матерей-одиночек предложили не лишать пособий на детей

Минобороны РФ опровергло имитацию атаки на фрегат ВМС Нидерландов

"Яблоко" попросило генпрокурора установить организаторов "Алых парусов"

Что произошло за день: вторник, 29 июня

Туроператоры назвали катастрофическим падение продаж на курорты Кубани

Туроператоры назвали катастрофическим падение продаж на курорты Кубани

В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене

Отели Кубани отказались размещать непривитых пилотов и бортпроводников

Бывший директор ФБК Жданов заочно арестован

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');