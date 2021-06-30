В Волгоградской области 13 трудовых мигрантов пострадали в ДТП с автобусом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Волгоградской области на трассе Волгоград - Москва опрокинулся микроавтобус "Газель" с трудовыми мигрантами, пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Всего в автобусе было 14 пассажиров.

"Трудовые мигранты. Ехали на работу на поля. Документов при себе у пассажиров нет", - говорится в сообщении.

"Во время движения у микроавтобуса оторвалось заднее колесо, в результате чего он съехал в кювет и перевернулся", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник, ссылаясь на предварительные данные. Он добавил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают экипажи ДПС, к месту аварии выехало руководство областной ГИБДД. Ранее в МВД уточняли, что перевозивший мигрантов водитель занимался частным извозом.