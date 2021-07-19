Умер третий пострадавший при поджоге людей в гараже в Соликамске

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Пермском крае умер третий пострадавший в результате преднамеренного поджога группы людей в гараже, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

Первым умер подозреваемый в поджоге. Затем умер один из пострадавших.

"Скончалась еще одна пострадавшая пациентка", - сказали 19 июля в Минздраве.

В ночь на 26 июня пьяный житель Соликамска поругался и подрался со знакомыми. Они находились в гараже, их было семь мужчин и три женщины. По версии следствия, подозреваемый облил их бензином и поджег. Госпитализация потребовалась шестерым, в том числе подозреваемому.

По факту расследуется уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.